В Киеве ускорят строительство Национального военного кладбища, известны сроки
В Украине, в первой половине 2024 года, откроют первую очередь Национального военного мемориального кладбища. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Украина должна достойно почтить тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу и независимость. Для этого государство создает Национальное военное мемориальное кладбище", - пишет Шмыгаль.
Кабинет министров поддержал законопроект, который позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы, а также решить вопрос о земельном участке, градостроительных условиях и оценке воздействия на окружающую среду.
"Теперь перед ответственными ведомствами стоит задача открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", - добавил премьер-министр.
Строительство Национального военного мемориального кладбища
Еще в апреле текущего года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров. Позже в Верховной раде зарегистрировали законопроект по обеспечению размещения мемориального кладбища, а в мае - поддержали.
В августе Кабинет министров принял документ, регулирующий процедуру проектирования кладбища и механизм отвода земельных участков для указанных нужд.
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