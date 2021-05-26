Кабмін заборонив польоти над Білоруссю, а нардепа ВР вперше будуть судити за "кнопкодавство": новини за 25 травня

Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі, в Україні вперше будуть судити нардепа за "кнопкодавство", призначено нового головного тренера "Шахтаря". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 25 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня

Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.

З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Зеленський подав до Ради закон про національний спротив

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект про національний спротив. Документ визначено як невідкладний.

Законопроектом пропонується сформувати в Україні національний спротив; сприти максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Також окремим законопроектор Зеленський пропонує парламенту збільшити чисельність Збройних сил України до 261 тисячі осіб.

В Україні вперше судитимуть нардепа за "кнопкодавство"

Нардеп поточного 9-го скликання постане перед судом за неперсональне голосування в залі Верховної ради. Депутат проголосував за колегу в лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що народний депутат України втратить мандат, якщо суд визнає його винним у так званому "кнопкодавстві".

У Вінниці п'яна "мажорка" на величезній швидкості збила хлопчика: він у реанімації

У Вінниці 24 травня сталася серйозна аварія. Молода жінка в стані алкогольного сп'яніння на білому кросовері Haval наїхала на дитину.

ДТП сталася на вулиці Івана Богуна. Дитина спокійно йшла по тротуару в школу. Зараз 13-річний Андрій Тарасюк перебуває в дуже важкому стані в реанімації.

Призначено нового головного тренера "Шахтаря"

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі офіційно призначений головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт з ним розрахований на два роки.

Повідомляється, що 25 травня Де Дзербі прибув до Києва, ознайомився з тренувальним комплексом в Святошино і НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі. Він також провів зустріч з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

Спочатку затопить, а потім похолодає: прогноз погоди в Україні до кінця травня

Погода в Україні буде до кінця весни дощовою, а в останні дні місяця очікується сильне зниження температури. Що буде з погодою протягом тижня і чи будуть прояснення - читайте в матеріалі Styler.