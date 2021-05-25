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Зеленський подав до Ради закон про національний спротив

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 12:58
Зеленський подав до Ради закон про національний спротив Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект закон про національний спротив . Документ визначено як невідкладний.

Відповідна інформація розміщена на сайті Ради.

Повідомляється, що законопроект про основи національного спротиву зареєстрований під номером 5557. Текст документа поки відсутній.

Нагадаємо, навесні 2020 року на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки представили законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони. Передбачається, що територіальна оборона охопить всі верстви населення. Очікується, що парламент може прийняти закон за основу до кінця цієї сесії парламенту, яка завершується 16 липня.

До цього Генеральний штаб Збройних сил України закликав представників органів державної влади та місцевого самоврядування не створювати добровольчі батальйони. На тлі стягування російських військ і військових навчань, в тому числі, в окупованому Криму, деякі міста оголошували про формування таких загонів. З точки зору чинного законодавства це незаконні збройні формування.

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