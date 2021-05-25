Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня

Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі . Таке рішення прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.

"З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Украерорух" прийняти для цього необхідних заходів", - повідомив прем'єр.

Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які слідують з Білорусі або в Білорусь, в митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - пояснив Шмигаль.