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В Україні вперше судитимуть нардепа за "кнопкодавство"

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 14:19
В Україні вперше судитимуть нардепа за "кнопкодавство" Фото: в Україні вперше судитимуть нардепа за "кнопкодавство" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Нардеп поточного 9-го скликання постане перед судом за неперсональне голосування в залі Верховної ради. Депутат проголосував за колегу в лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання за фактом "умисного здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата (ст. 364-2 КК України)".

"Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" на пленарному засіданні Верховної Ради України неодноразово голосував замість колеги", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.

Нагадаємо, у лютому Офіс генерального прокурора України вперше оголосив підозру народному депутату Владиславу Поляку за "кнопкодавство".

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що народний депутат України втратить мандат, якщо суд визнає його винним у так званому "кнопкодавстві".

"Кнопкодавство" - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо набуває чинності рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - пояснив Разумков.

Закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня 2020 року.

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