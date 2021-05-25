ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Призначено нового головного тренера "Шахтаря"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 травня 2021 18:24
Призначено нового головного тренера "Шахтаря" Фото: Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі (shakhtar.com)
Автор: РБК-Україна

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі офіційно призначений головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт з ним розрахований на два роки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Шахтаря".

Повідомляється, що 25 травня Де Дзербі прибув до Києва, ознайомився з тренувальним комплексом в Святошино і НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі. Він також провів зустріч з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

Де Дзербі став 34-м головним тренером в історії команди, контракт з ним розраховано на два сезони.

Довідка

Роберто Де Дзербі народився 6 червня 1979 року в Брешії.

Кар'єру гравця починав у молодіжній команді "Мілана". Виступав за "Монцу" (1998), "Падову" (1998-2000), "Авелліно" (2000-2001; 2008-2009), "Лекко" (2001-2002), "Фоджу" (2002-2004), "Ареццо" (2004-2005), "Катанію" (2005-2006), "Наполі" (2006-2008; 2009-2010), "Брешію" (2008), румунський "Клуж" (2010-2012) і "Тренто" (2013).

Кар'єра тренера: "Дарфо Боаріо" (2013-2014), "Фоджа" (2014-2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017-2018), "Сассуоло" (2018-2021).

Нагадаємо, 12 травня "Шахтар" офіційно оголосив про відставку Луїша Каштру з посади головного тренера.

За підсумками сезону "Шахтар" посів друге місце в УПЛ, відставши від київського "Динамо" на 11 очок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Шахтар Донецьк Футбол
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України