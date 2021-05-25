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Чисельність ЗСУ збільшать до 261 тисячі осіб: з'явився текст законопроекту Зеленського

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 15:14
Чисельність ЗСУ збільшать до 261 тисячі осіб: з'явився текст законопроекту Зеленського Фото: Рада може збільшити чисельність ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту збільшити чисельність Збройних сил України до 261 тисячі осіб. Така чисельність закладена у законопроект, який глава держави сьогодні вніс до Верховної ради.

Текст законопроекту опублікували на сайті ВР.

Так, проект президентського закону пропонує внести зміни до статті 1 закону про чисельність ЗСУ та викласти цю статтю в такій редакції: "Затвердити чисельність Збройних Сил України у кількості, яка не перевищує 261000 осіб, у тому числі 215000 військовослужбовців".

Тобто у разі схваленні законопроекту чисельність ЗСУ буде становити 261 тисячу осіб, з них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, відповідний законопроект глава держави вніс до парламенту сьогодні, 25 травня. Однак спочатку тексту цього документу не було на сайті ВР.

Крім того, сьогодні до Ради надійшов ще один президентський законопроект. Зеленський вніс до парламенту законопроект про національний спротив. Документ глава держави визначив як невідкладний.

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