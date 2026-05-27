ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

От Норвегии до Румынии: как Украина разворачивает массовое производство дронов в Европе

08:35 27.05.2026 Ср
3 мин
Партнеры ценят не только наши технологии, но и уникальный боевой опыт
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
От Норвегии до Румынии: как Украина разворачивает массовое производство дронов в Европе Фото: Тысячи дронов для ВСУ будут собирать не в Украине - где именно и почему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина вместе с несколькими десятками стран разворачивает производство дронов за рубежом. Среди партнеров - Норвегия, Нидерланды, Румыния, Германия и другие.

Об этом говорится в материале РБК-Украина ""Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст"

Читайте также: Как Европа готовит арсеналы для войны с Россией и чем помогает Украина

Модель простыми словами

Схема сотрудничества с Европой четко поделена: украинская сторона приносит боевой опыт, готовый продукт и быстрое обновление технологий. Европейский партнер - деньги, производственные мощности, сертификацию и доступ к собственным рынкам.

"Идет процесс, можно сказать, объединения, где к Украине относятся не как к ресурсной базе, а как к равноценному партнеру, а иногда даже к партнеру, у которого есть больше опыта и возможностей", - описывает ситуацию эксперт в сфере дронов и робототехники Валерий Яковенко.

Параллельно в июне прошлого года появилась инициатива Build with Ukraine. Она предусматривает открытие производственных линий на территории союзников - там, где нет угрозы обстрелов.

Где уже есть конкретные договоренности

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко выделяет несколько ключевых направлений.

"Первое - Германия. Это один из самых практичных треков именно по совместному производству. Очень активны и наши северные партнеры: Дания, Финляндия, Норвегия, частично Латвия. Также я бы назвал Великобританию. Там сотрудничество также вышло на уровень производственных мощностей и долгосрочных программ", - отмечает он.

Среди конкретных примеров:

  • Culver Aerospace и Copenhagen Global A/S - производственная кооперация в области беспилотников;
  • TENCORE и финская INSTA - наземная роботизированная платформа TerMIT;
  • Remtecnology и финская New Paakkola - наземная роботизированная платформа LEGIT.

Норвегия и Нидерланды - в лидерах

Киев и Осло запускают первое совместное производство украинских беспилотников на норвежской территории. Речь идет о нескольких тысячах дронов для Сил обороны Украины.

С Нидерландами уже есть договоренность о совместном выпуске дронов, а также более широком взаимодействии - по ракетам, средствам радиоэлектронной борьбы и другим оборонным технологиям.

Румыния подписала с Украиной заявление о намерении производить украинские оборонные системы, в частности дроны, на своей территории. Там планируется развернуть сборку беспилотников от "Диких Шершней" и ряда других компаний.

"С Францией трек больше политико-промышленный: есть рамка для развития совместного производства и более глубокого оборонно-промышленного сотрудничества", - добавляет Федирко.

На уровне Евросоюза действует программа SAFE - она позволяет привлекать украинские оборонные предприятия к цепочкам поставок и совместным закупкам ЕС.

"Drone Deals, другие форматы совместного производства, в том числе в рамках программы SAFE и других моделей, позволяют строить долгосрочные стратегические партнерства", - говорит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Тем временем Украина расширяет географию дроновой дипломатии и за пределы Европы. Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с королем Бахрейна предложил заключить Drone Deal и поделиться опытом защиты неба от беспилотников.

Как сообщало РБК-Украина, разведка перехватила российские документы, где срыв украинских соглашений с партнерами в рамках Drone Deals назван внешнеполитическим приоритетом Москвы.

Особые усилия Россия планирует направить на блокирование сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока и Залива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Drone Deals Miltech Война в Украине
Новости
В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено предприятие
В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено предприятие
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст