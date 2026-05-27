От Норвегии до Румынии: как Украина разворачивает массовое производство дронов в Европе

Украина вместе с несколькими десятками стран разворачивает производство дронов за рубежом. Среди партнеров - Норвегия, Нидерланды, Румыния, Германия и другие.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст "

Модель простыми словами

Схема сотрудничества с Европой четко поделена: украинская сторона приносит боевой опыт, готовый продукт и быстрое обновление технологий. Европейский партнер - деньги, производственные мощности, сертификацию и доступ к собственным рынкам.

"Идет процесс, можно сказать, объединения, где к Украине относятся не как к ресурсной базе, а как к равноценному партнеру, а иногда даже к партнеру, у которого есть больше опыта и возможностей", - описывает ситуацию эксперт в сфере дронов и робототехники Валерий Яковенко.

Параллельно в июне прошлого года появилась инициатива Build with Ukraine. Она предусматривает открытие производственных линий на территории союзников - там, где нет угрозы обстрелов.

Где уже есть конкретные договоренности

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко выделяет несколько ключевых направлений.

"Первое - Германия. Это один из самых практичных треков именно по совместному производству. Очень активны и наши северные партнеры: Дания, Финляндия, Норвегия, частично Латвия. Также я бы назвал Великобританию. Там сотрудничество также вышло на уровень производственных мощностей и долгосрочных программ", - отмечает он.

Среди конкретных примеров:

Culver Aerospace и Copenhagen Global A/S - производственная кооперация в области беспилотников;

TENCORE и финская INSTA - наземная роботизированная платформа TerMIT;

Remtecnology и финская New Paakkola - наземная роботизированная платформа LEGIT.

Норвегия и Нидерланды - в лидерах

Киев и Осло запускают первое совместное производство украинских беспилотников на норвежской территории. Речь идет о нескольких тысячах дронов для Сил обороны Украины.

С Нидерландами уже есть договоренность о совместном выпуске дронов, а также более широком взаимодействии - по ракетам, средствам радиоэлектронной борьбы и другим оборонным технологиям.

Румыния подписала с Украиной заявление о намерении производить украинские оборонные системы, в частности дроны, на своей территории. Там планируется развернуть сборку беспилотников от "Диких Шершней" и ряда других компаний.

"С Францией трек больше политико-промышленный: есть рамка для развития совместного производства и более глубокого оборонно-промышленного сотрудничества", - добавляет Федирко.

На уровне Евросоюза действует программа SAFE - она позволяет привлекать украинские оборонные предприятия к цепочкам поставок и совместным закупкам ЕС.

"Drone Deals, другие форматы совместного производства, в том числе в рамках программы SAFE и других моделей, позволяют строить долгосрочные стратегические партнерства", - говорит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.