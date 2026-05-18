ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров

11:30 18.05.2026 Пн
2 мин
Что известно о новой авиабомбе от Brave1?
aimg Елена Чупровская
Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров Фото: Украина разработала собственную управляемую авиабомбу (ukroboronprom com ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу. Она уже готова к боевому применению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Читайте также: Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

Разрабатывали 17 месяцев

Участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев.

Это не адаптированное иностранное или советское оружие - собственная конструкция украинских инженеров, созданная под реалии нынешней войны.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Что умеет украинская КАБ

Ключевые характеристики:

  • боевая часть - 250 килограммов;
  • способна поражать цели на десятки километров после пуска;
  • уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

"Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны", - сказал Федоров.

По словам Федорова, вскоре украинские КАБы начнут работать по целям врага. Планируется масштабирование производства.

Украина последовательно переходит от закупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска вырастут в соответствии с заказами.

Также мы писали, что Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Оружие в Украине Война в Украине
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым