Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров
Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу. Она уже готова к боевому применению.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Разрабатывали 17 месяцев
Участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев.
Это не адаптированное иностранное или советское оружие - собственная конструкция украинских инженеров, созданная под реалии нынешней войны.
Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.
Что умеет украинская КАБ
Ключевые характеристики:
- боевая часть - 250 килограммов;
- способна поражать цели на десятки километров после пуска;
- уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.
"Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны", - сказал Федоров.
По словам Федорова, вскоре украинские КАБы начнут работать по целям врага. Планируется масштабирование производства.
Украина последовательно переходит от закупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия.
Тем временем РБК-Украина сообщало, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска вырастут в соответствии с заказами.
Также мы писали, что Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.