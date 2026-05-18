Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров

Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу. Она уже готова к боевому применению.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны", - сказал Федоров.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Это не адаптированное иностранное или советское оружие - собственная конструкция украинских инженеров, созданная под реалии нынешней войны.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска вырастут в соответствии с заказами.

Также мы писали, что Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.