Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок, а Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка: новости за 11 октября

Кабінет міністрів посилив правила пасажирських перевезень в Україні, наглядова рада Укрексімбанку звільнив Євгена Мецгера, помер знаменитий Місько Барбара. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 11 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Вакцинація, сертифікат або тест: Кабмін посилив правила пасажирських перевезень

Кабінет міністрів посилив обмеження карантину в Україні. Уряд запровадив нові правила проїзду в громадському транспорті між областями, які набудуть чинності вже наступного тижня.

Обмеження для невакцинованих українців почнуть діяти вже з 21 жовтня. У "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах у потяги, автобуси та літаки будуть пускати тільки з одним з таких документів:

сертифікат чи довідка про вакцинацію одною або двома дозами;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка про одужання від коронавірусу;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген до коронавірусу.

Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера

Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади глави правління банку. Він сам написав заяву на звільнення на тлі скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" у приміщенні Укрексімбанку.

Окрім того, суд постановив відправити Мецгера під нічний домашній арешт. Запобіжний захід діятиме щоденно з 22:00 до 6 години ранку.

Вірастюку погрожували вбивством

У понеділок, 11 жовтня до правоохоронців Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України Василю Вірастюку погрожували вбивством.

Правоохоронці встановили, що зловмисник знаходиться у місті Миколаїв, де його затримали та передали до столичного відділу для надання пояснень. Ним виявився уродженець Миколаївської області 2002 року народження.

Труханова відпустили під заставу в 30 млн гривень: рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у привласненні землі в Одесі.

ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок. Відзначимо, прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.

В Україні зафіксували рекордну кількість викликів "швидкої"

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. За минулу добу, 10 жовтня було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.

Зазначено, що на цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів. Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, така хвиля викликів у першу чергу пов’язана із новою хвилею COVID-19.

У Полтавській області перевернувся пасажирський автобус. Постраждали 11 людей

На автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" перевернувся пасажирський автобус. В результаті аварії постраждали 11 людей.

Автобус прямував із Луганської області до Києва. Він з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік. У автобусі на момент автопригоди перебувало двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

Помер знаменитий Місько Барбара - засновник гурту "Мертвий півень"

У Львові раптово помер відомий український музикант і актор, співзасновник колективу "Мертвий півень" Місько Барбара. Він не дожив до свого 50-річчя всього один місяць. Про це повідомила дружина співака Світлана Олешко.

Причини раптової смерті музиканта не повідомляються. Про дату і місце прощання рідні повідомлять пізніше.

"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде дощовою у західних та північних областях. Опади також торкнуться Вінниччини. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

На сході і півдні і в більшості центральних областей не буде істотних дощів. Але тут будуть тумани, тому водіям потрібно бути уважними. У Карпатах дощ часом переходитиме в сніг.