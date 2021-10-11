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У Полтавській області перевернувся пасажирський автобус. Постраждали 11 людей

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Карпилівка, Понеділок 11 жовтня 2021 10:56
У Полтавській області перевернувся пасажирський автобус. Постраждали 11 людей Фото: у Полтавській області перевернувся пасажирський автобус (pl.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" перевернувся пасажирський автобус. В результаті аварії постраждали 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Автобус прямував із Луганської області до Києва. Він з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік.

У автобусі на момент автопригоди перебувало двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП.

У Полтавській області перевернувся пасажирський автобус. Постраждали 11 людей

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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