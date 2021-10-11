Напад на журналістів: главу Укрексімбанку відправили під домашній арешт
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру, який тимчасово склав повноваження. Справа стосується нападу на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в банку.
Про це РБК-Україна сказала прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Суд постановив відправити Мецгера під нічний домашній арешт. Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку.
Що відомо про справу
5 жовтня журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали у приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів камери та стерли записи з носіїв.
Однак журналістам вдалося відновити запис, після чого вони опублікували відео того, що сталося у приміщенні банку. На відео зафіксовано початок конфлікту, а також те, як співробітники банку силою забирають камери та перешкоджають діяльності журналістів.
За фактом інциденту поліція порушила кримінальну справу, після чого правоохоронці оголосили підозру Мецгеру, його прес-секретарю та начальнику охорони банку.