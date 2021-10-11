Напад на журналістів: главу Укрексімбанку відправили під домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру , який тимчасово склав повноваження. Справа стосується нападу на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в банку.

Про це РБК-Україна сказала прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Суд постановив відправити Мецгера під нічний домашній арешт. Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку.

Що відомо про справу

5 жовтня журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали у приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів камери та стерли записи з носіїв.

Однак журналістам вдалося відновити запис, після чого вони опублікували відео того, що сталося у приміщенні банку. На відео зафіксовано початок конфлікту, а також те, як співробітники банку силою забирають камери та перешкоджають діяльності журналістів.

За фактом інциденту поліція порушила кримінальну справу, після чого правоохоронці оголосили підозру Мецгеру, його прес-секретарю та начальнику охорони банку.