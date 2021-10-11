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Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 21:26
Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера Фото: Євген Мецгер, глава Укрексімбанку (facebook.com Євген Мецгер)
Автор: Дмитро Левицький

Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади глави правління банку. Він сам написав заяву на звільнення на тлі скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" у приміщенні Укрексімбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрексімбанку.

Після того, як наглядова рада отримала заяву від Мецгера, номінаційний комітет надав негайну рекомендацію припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року.

"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - заявили у банку.

Хто тепер керуватиме Укрексімбанком

Після звільнення Мецгера наглядова рада призначила Сергія Єрмакова виконуючим обов’язки глави Укрексімбанку. Він обійматиме цю посаду, поки наглядова рада за результатами конкурсу не призначить нового главу правління банку.

Однак нового очільника Укрексімбанку повинні призначити не пізніше 12 квітня 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні Мецгера відправили під нічний домашній арешт. Його підозрюють у нападі на журналістів "Схем" під час запису інтерв'ю.

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