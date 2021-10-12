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Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок, а Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка: новости за 11 октября

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Вторник 12 октября 2021 08:30
Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок, а Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка: новости за 11 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров ужесточил правила пассажирских перевозок в Украине, наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера, умер знаменитый Мисько Барбара. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 11 октября - в материале РБК-Украина.

Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок

Кабинет министров ужесточил ограничения карантина в Украине. Правительство ввело новые правила проезда в общественном транспорте между областями, которые вступят в силу уже на следующей неделе.

Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября. В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:

  • сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка о выздоровлении от коронавируса;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Нападение на журналистов: набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера

Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера с должности главы правления банка. Он сам написал заявление на увольнение на фоне скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" в помещении Укрэксимбанка.

Кроме того, суд постановил отправить Мецгера под ночной домашний арест. Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.

Вирастюку угрожали убийством

В понедельник, 11 октября в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины Василию Вирастюку угрожали убийством.

Правоохранители установили, что злоумышленник находится в городе Николаев, где его задержали и передали в столичный отдел для дачи объяснений. Им оказался уроженец Николаевской области 2002 года рождения.

Труханова отпустили под залог в 30 млн гривен: решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в присвоении земли в Одессе.

ВАКС принял решение отпустить Труханова под залог в 30 млн гривен. Кроме того, он должен сдать паспорт для заграничных поездок. Отметим, прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн.

В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов "скорой"

Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи. За минувшие сутки, 10 октября было осуществлено более 44 тысяч звонков.

Указано, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызово в в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

В Полтавской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 11 человек

На автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек.

Автобус направлялся из Луганской области в Киев. Он съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок. В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. Вследствие ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице.

Умер знаменитый Мисько Барбара - основатель группы "Мертвий півень"

Во Львове внезапно скончался известный украинский музыкант и актер, сооснователь коллектива "Мертвий півень" Мисько Барбара. Он не дожил до своего 50-летия всего один месяц. Об этом сообщила супруга певца Светлана Олешко.

Причины скоропостижной смерти музыканта не сообщаются. О дате и месте прощания родные сообщат позже.

В Украину возвращаются дожди

Погода в Украине сегодня, 12 октября, будет дождливой в западных и северных областях. Осадки также затронут Винницкую область. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

На востоке и юге и в большинстве центральных областей не будет существенных дождей. Но здесь будут туманы, поэтому водителям нужно быть внимательными. В Карпатах дождь временами будет переходить в снег.

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