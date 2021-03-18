Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці", а Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину: новини за 17 березня

Найближчими днями Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину, Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці", президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Детальніше про те, що сталося в середу, 17 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці", попри запущений процес реформування компанії

Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака. Обов'язки голови поклали на Івана Юрика.

Як відомо, "Укрзалізниця" у рамках реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури.

"Експерт ЛДНР" знову з'явилася в ТКГ. Українська делегація залишила сьогоднішнє засідання

Українська делегація знову перервала засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи 17 березня. На засіданні знову з'явилася так звана "експерт ЛДНР", на виведенні з переговорів якої наполягає Україна.

Як розповів представник української делегації Сергій Гармаш, на зустрічі політичної групи з'явилася Мая Пирогова, тому українська делегація відмовилася брати участь у переговорах.

Визначили як "ворожу ціль": з'явився остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Причиною катастрофи названо помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожу ціль".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував звіт Ірану. Він звинуватив Іран у приховуванні істинних причин знищення українського літака.

Справа про зловживання в ОАСК: розслідування завершено

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва. Національне антикорупційне бюро відкрило засекречені матеріали цієї справи.

Фігурантами справи є 11 осіб, серед них голова ОАСК Павло Вовк, два його заступники, судді ОАСК та голова Державної судової адміністрації України. Слідство вважає, що вони планували захоплення державної влади.

Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання у вибори

Президент США Джо Байден вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

Повідомляється, що Байден пригрозив Путіну наслідками на тлі звіту розвідки США про те, що російський президент причетний до масштабної кампанії з очорнення Байдена перед виборами. За його словами, в ході телефонної розмови він попередив Путіна про наслідки.

В Україні значно зросли штрафи за порушення ПДР для водіїв і пішоходів

В Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.

Відповідний закон був опублікований у виданні "Голос України".

Білл Гейтс зробив ще одну заяву про напасть, яка може погубити світ

Білл Гейтс висловився про глобальну катастрофу, яка повільно, але впевнено змінює наш світ, і може призвести до згубних наслідків. Мова йде про зміни клімату, які незворотні, але нам потрібно до них пристосовуватися.

За словами мільярдера і філантропа, зараз найважливішим завданням є пом'якшення наслідків від зміни клімату та адаптація до життя в нових реаліях.

В Україну повернуться сніг і морози: синоптики показали карти погоди

Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг, дощі і нічні морози. Такою буде метеоситуація до кінця робочого тижня. Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про затяжне похолодання, яке точно буде до кінця нинішнього тижня.