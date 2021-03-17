"Експерт ЛДНР" знову з'явилася в ТКГ. Українська делегація залишила сьогоднішнє засідання
Українська делегація перервала сьогоднішнє засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи. На засіданні знову з'явилася так звана "експерт ЛДНР", на виведенні з переговорів якої наполягає Україна.
Про це розповів представник української делегації Сергій Гармаш на сторінці у Facebook.
Як розповів Гармаш, на зустрічі політичної групи знову з'явилася Мая Пирогова, тому українська делегація відмовилася брати участь у переговорах.
"Ми з самого початку попередили: якщо засуджена за тероризм Мая Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, то українська делегація виходить з кімнати переговорів. Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч з Ніканоровою, запрошеною РФ з ОРДО. Українська делегація покинула кімнату", - написав він.
Гармаш додав, що через таку поведінку російської сторони було заблоковано роботу політичної підгрупи, інші підгрупи, де немає Пирогової, продовжують працювати.
Нагадаємо, вчора українська делегація також переривала зустріч політичної підгрупи ТКГ через участь в ньому Пирогової. Українська сторона вимагає, щоб так звані "експерти ЛДНР" не були присутні на засіданнях ТКГ.
До цього Гармаш заявляв про наміри Росії змусити Україну вести прямі переговори з терористами "ЛДНР" шляхом ескалації ситуації на Донбасі.
Крім того, в Офісі президента вважають, що до переговорів щодо Донбасу потрібно долучити Сполучені Штати Америки.