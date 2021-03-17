"Експерт ЛДНР" знову з'явилася в ТКГ. Українська делегація залишила сьогоднішнє засідання

Українська делегація перервала сьогоднішнє засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи . На засіданні знову з'явилася так звана "експерт ЛДНР", на виведенні з переговорів якої наполягає Україна.

Про це розповів представник української делегації Сергій Гармаш на сторінці у Facebook .

Як розповів Гармаш, на зустрічі політичної групи знову з'явилася Мая Пирогова, тому українська делегація відмовилася брати участь у переговорах.

"Ми з самого початку попередили: якщо засуджена за тероризм Мая Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, то українська делегація виходить з кімнати переговорів. Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч з Ніканоровою, запрошеною РФ з ОРДО. Українська делегація покинула кімнату", - написав він.

Гармаш додав, що через таку поведінку російської сторони було заблоковано роботу політичної підгрупи, інші підгрупи, де немає Пирогової, продовжують працювати.