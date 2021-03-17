В Україну повернуться сніг і морози: синоптики показали карти погоди

Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг, дощі і нічні морози. Такою буде метеоситуація до кінця робочого тижня.

Нічні морози до -5 градусів очікуються в країні вже в п'ятницю, 19 березня. У четвер 18 березня ніч буде з невеликими заморозками (від -1 до +4 градусів).

Вдень +2+6, на Півдні +4+8 градусів. На Заході, Півночі і в Центрі дощ з мокрим снігом (крім Закарпаття). А на Півдні та Сході очікуються дощі.

У Києві завтра дощ з мокрим снігом, вдень +3+5, вночі 0... +2 градуси.

Погода в Україні 18 березня (скрін: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 19 березня, денна температура не зміниться, а от вночі морози від -1 до -5 градусів очікуються в західних областях. На Півночі і в Центрі -1... +1, а на Півдні і Сході вночі від 0 до +4 градусів.

Дощі з мокрим снігом очікуються в південному і східному регіоні, а на Півночі і Заході буде сніг.

У Києві в п'ятницю +3+5 градусів, вночі від -1 до +1, очікується сніг.

Погода в Україні 19 березня (скрін: meteo.gov.ua)