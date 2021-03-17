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Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ: Кулеба розкритикував звіт Ірану

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 17:55
Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ: Кулеба розкритикував звіт Ірану Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ у січні 2020 року. Кулеба звинуватив Іран у приховуванні істинних причин знищення українського літака.

Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

Як розповів міністр, Україна направляла Ірану понад 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту та наполягала, щоб Тегеран долучив їх до фінального документу.

"Але те, що ми сьогодні бачимо в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документу доводить, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів", - наголосив він.

Кулеба констатував, що розслідування, яке проводив Іран, було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими.

"Документ не відкриває всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт - це збірка маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Іран. Іран не знайшов сил, щоб визнати свою відповідальність", - заявив міністр.

Глава МЗС пообіцяв, що Україна разом з міжнародними партнерами домагатиметься покарання Ірану за цей злочин всіма можливими способами.

Звернення Дмитра Кулеби у зв’язку з оприлюдненням Іраном остаточного звіту щодо катастрофи рейсу PS752

Dmytro Kuleba щодо оприлюднення Іраном остаточного звіту за результатами технічного розслідування катастрофи рейсу МАУ PS752: «Те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті - ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося».

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Wednesday, March 17, 2021

Нагадаємо, сьогодні Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Іран заявив, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як "ворожу ціль".

До цього в українському МЗС говорили, що Київ хоче без суду вирішити з Іраном ситуацію зі знищенням літака МАУ, але на це може піти до 5 років.

Більше про катастрофу літака МАУ в Ірані, яка забрала життя 176 людей, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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