Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ: Кулеба розкритикував звіт Ірану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ у січні 2020 року. Кулеба звинуватив Іран у приховуванні істинних причин знищення українського літака.

Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook .

Як розповів міністр, Україна направляла Ірану понад 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту та наполягала, щоб Тегеран долучив їх до фінального документу.

"Але те, що ми сьогодні бачимо в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документу доводить, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів", - наголосив він.

Кулеба констатував, що розслідування, яке проводив Іран, було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими.

"Документ не відкриває всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт - це збірка маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Іран. Іран не знайшов сил, щоб визнати свою відповідальність", - заявив міністр.

Глава МЗС пообіцяв, що Україна разом з міжнародними партнерами домагатиметься покарання Ірану за цей злочин всіма можливими способами.