Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці", попри запущений процес реформування компанії

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан .

Нагадаємо, Володимир Жмак був призначений головою правління "Укрзалізниці" 26 серпня 2020 року. Раніше він працював в наглядовій раді "Київстару".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив ТСК з розслідування ситуації в УЗ надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015-2021 року.

"Укрзалізниця" у рамках реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури.

На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановив скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

В кінці січня Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках, відповідно, до старту роботи в компанії нинішнього глави.

Однак після першого засідання ТСК звернулася з запитом до Кабміну та наглядову раду УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року.

Голова УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії.

Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.