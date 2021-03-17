Справа про зловживання в ОАСК: розслідування завершено

Про це йдеться на сайті НАБУ .

"Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи від СБУ", - зазначили в НАБУ.

Фігурантами справи, як розповіли в НАБУ, є 11 осіб, серед них голова ОАСК Павло Вовк, два його заступники, судді ОАСК та голова Державної судової адміністрації України. Слідство вважає, що вони планували захоплення державної влади.

Захопити державну владу, за версією слідства, фігуранти планували шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Слідство встановило, що фігуранти ухвалювали замовні рішення у власних інтересах та в інтересах політичних еліт та бізнес кіл, а також впливали на інші органи влади, зокрема, на посадовців НАЗК, Конституційний суд, Верховний суд, міністерства та правоохоронні органи.