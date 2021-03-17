Справа про зловживання в ОАСК: розслідування завершено
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва. Національне антикорупційне бюро відкрило засекречені матеріали цієї справи.
Про це йдеться на сайті НАБУ.
"Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи від СБУ", - зазначили в НАБУ.
Фігурантами справи, як розповіли в НАБУ, є 11 осіб, серед них голова ОАСК Павло Вовк, два його заступники, судді ОАСК та голова Державної судової адміністрації України. Слідство вважає, що вони планували захоплення державної влади.
Захопити державну владу, за версією слідства, фігуранти планували шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.
Слідство встановило, що фігуранти ухвалювали замовні рішення у власних інтересах та в інтересах політичних еліт та бізнес кіл, а також впливали на інші органи влади, зокрема, на посадовців НАЗК, Конституційний суд, Верховний суд, міністерства та правоохоронні органи.
Нагадаємо, у липні минулого року НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи НАБУ заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.
Глава ОАСК досі перебуває на свободі, оскільки суд не може ухвалити рішення про обрання йому запобіжного заходу. У понеділок Вовк знову не з'явився на суд, тому розгляд справи вирішили зупинити до його розшуку.
Додамо, у лютому президент Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень ОАСК.