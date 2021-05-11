Кабмін продовжить адаптивний карантин до серпня, сутички в Єрусалимі, падіння китайської ракети: новини за вихідні

Кабінет міністерства продовжить адаптивний карантин до серпня, на Храмовій горі в Єрусалимі поновилися зіткнення, неконтрольована китайська ракета впала на Землю. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 8-10 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Неконтрольована китайська ракета впала на Землю

9 травня китайська неконтрольована ракета впала на Землю. У Китаї заявили, що її залишки впали в Індійський океан.

Основна її частина була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі. Частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом).

Нідерланди подають позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17 над Донбасом

Кабінет міністрів Нідерландів подає до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у катастрофі рейсу MH17. Літак з 298 людьми збили над Донбасом в 2014 році.

В уряді Нідерландів заявляють про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 до ЄСПЛ.

На Храмовій горі в Єрусалимі поновилися сутички. Більше 300 людей отримали поранення

На Храмовій горі в Ізраїлі поновилися сутички між знаходяться там мусульманами і поліцією. В ході зіткнень поранення отримали 305 учасників. Сім з них - у важкому стані. Крім того, травми отримав 21 співробітник правоохоронних органів, троє госпіталізовані.

Раніше поліція закрила доступ євреїв на Храмову гору у зв'язку з заворушеннями, що відбуваються в арабській частині Єрусалиму. Після публікації заборони на Храмовій горі почалися сутички між тисячами мусульман і співробітниками поліції.

Лукашенко підписав декрет про передачу влади в разі вбивства президента

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет про передачу влади у разі загибелі. Він передасть владу Раді безпеки.

Також в такому випадку в Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення.

В США оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні

В США на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів, Colonial Pipeline Company, здійснили хакерську атаку. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

Також повідомляється, що ща хакерську атаку відповідальна Росія. Її вчинила злочинна група DarkSide.

Журналісти озвучили можливу причину розлучення Гейтса: замішаний банкір і секс-скандал

Білл Гейтс розлучається з дружиною після 27 років шлюбу. Зараз журналісти назвали можливу причину розставання мільйонера з дружиною.

Як виявилося, Мелінда Гейтс задумалася про розірвання шлюбу ще два роки тому. Вона була стурбована контактами її чоловіка з нині покійним банкіром Джеффрі Епштейном, звинуваченим у торгівлі неповнолітніми з метою їх сексуальної експлуатації.

Підсумки сезону української Прем'єр-ліги 2020/2021

Сьогодні, 9 травня, завершився сезон української Прем'єр-Ліги. За підсумками сезону "золото" завоювало київське "Динамо".

Детальніше про підсумки сезону - в матеріалі РБК-Україна.

Дощами і штормовим вітром накриє частину України: кому з погодою не пощастить

Погода в Україні у вівторок, 11 травня, принесе неприємний сюрприз жителям східних, південних і деяких центральних областей. Синоптики прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами та дощі. Температура повітря сильно впаде.