На Землю впала неконтрольована Китайська ракета: що відомо
Сьогодні вранці залишки китайської неконтрольованої ракети впали в Індійський океан. Ступінь ракети увійшла в атмосферу в неділю о 05:24 за київським часом.
Що відомо про падіння ракети на Землю, в матеріалі РБК-Україна.
Куди впала ракета
Китайське Національне космічне управління в Weibo повідомило, що відпрацювала ступінь китайської ракети-носія увійшла в атмосферу вранці в неділю. Вона впала в Індійський океан.
#9May, #CoheteChino:— Argenis Madriz (@amg9847) May 9, 2021
Imágenes del cohete chino #LongMarch5B desde la tierra. Video pic.twitter.com/bWtQBW2FEa
"Уламки ракети-носія "Чанчжен-5Б" знову увійшли в атмосферу Землі... Велика частина уламків згоріла при вході в атмосферу Землі", - йдеться в повідомленні китайської програми пілотованих польотів.
Залишки ракети впали неподалік від острова Кудахувадху (Мальдіви).
Фото: куди впала Китайська ракета (twitter.com)
Що сталося
Ракета "Чанчжен 5-Б" була запущена 29 квітня, вона вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції. Висота її еліптичної орбіти становила від 160 (в перигеї) до 375 (в апогеї) км і поступово знижувалася.
У США першими заявили, що китайська ракета вийшла з-під контролю. Однак, в Пентагоні сказали, що не планують її збивати. Міністр оборони США Ллойд Остін висловив надію, що ракета приземлиться "в такому місці, де не заподіє нікому шкоди".
Китай звинувачують у недбалості
У США заявили, що китайці вчинили безвідповідально, допустивши безконтрольний схід сходинки з орбіти. Також астрофізик з Гарварда Джонатан Макдауелл вбачає в діях китайської сторони недбалість.
Перше падіння неконтрольованої ракети на Землю
Досі неконтрольоване повернення на Землю відпрацювала ракети нового типу CZ - 5b відбувалося один раз-у травні 2020 року. Тоді падіння її частин, за повідомленнями місцевих ЗМІ, призвело до пошкодження будинків в Кот-д'івуар на заході Африки.
Нагадавши, Китайська важка ракета-носій Long March 5B вийшла з-під контролю після запуску.
Раніше повідомлялося, що Китай запустив основний модуль національної космічної станції.