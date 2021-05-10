Нідерланди подають позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17 над Донбасом

Кабінет міністрів Нідерландів подає до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у катастрофі рейсу MH17 . Літак з 298 людьми збили над Донбасом в 2014 році.

Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів .

"Подаючи цю так звану "скаргу держави", Кабінет передає всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ. Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Нідерландів в процедуру подачі індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії", - йдеться в повідомленні.

В уряді Нідерландів заявляють про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 до ЄСПЛ.

"У цій державній скарзі Нідерланди також захищають всіх 298 жертв MH17 17 різних національностей та їх найближчих родичів", - додали в заяві.