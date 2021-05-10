Нідерланди подають позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17 над Донбасом
Кабінет міністрів Нідерландів подає до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у катастрофі рейсу MH17. Літак з 298 людьми збили над Донбасом в 2014 році.
"Подаючи цю так звану "скаргу держави", Кабінет передає всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ. Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Нідерландів в процедуру подачі індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії", - йдеться в повідомленні.
В уряді Нідерландів заявляють про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 до ЄСПЛ.
"У цій державній скарзі Нідерланди також захищають всіх 298 жертв MH17 17 різних національностей та їх найближчих родичів", - додали в заяві.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди не мають наміру залучати Україну до відповіді за незакритий авіапростір у справі збитого рейсу MH17. З незалежного розслідування випливає, що наша країна не знала про загрозу для цивільної авіації.
Нагадаємо, суд у Нідерландах відхилив розгляд альтернативних версій катастрофи рейсу MH17.
Як відомо, Boeing - 777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.