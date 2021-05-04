27 років разом. Білл Гейтс заявив про розлучення з дружиною

Засновник компанії Microsoft, одна з найбагатших людей світу Білл Гейтс заявив про те, що розлучається зі своєю дружиною Меліндою Гейтс. Вони пробули у шлюбі 27 років.

Про це пара повідомила у спільній заяві в Twitter мільярдера.

Вони познайомились наприкінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до компанії Білла Microsoft.

"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми ухвалили рішення розірвати наш шлюб…Ми виростили трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб дозволити всім людям вести здорове і продуктивне життя", - йдеться в заяві пари.

Вони зазначали, що продовжать спільну роботу у фонді.

Одружилася пара 1 січня 1994 року. У них троє дітей - Дженніфер Катарін, Рорі Джон і Фібі Адель.

Як відбуватиметься розлучення наразі не відомо.