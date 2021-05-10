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У США оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні

Новость на русском → США, Понеділок 10 травня 2021 04:21
У США оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні Фото: через атаку хакерів у США є ризик збою поставок палива (freepik.com)
Автор: Даша Харченко

В США на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів, Colonial Pipeline Company, здійснили хакерську атаку. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

Про це повідомляє BBC.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаки, проведеної з використанням програми-здирника. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Компанія заявляє, що вона прокачує по своїй системі за 100 млн галонів палива в добу, а це становить 45% всього палива, що споживається на Східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.

Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.

Як писало РБК-Україна, на початку березня корпорація Microsoft заявила про кібершпіонаж з боку Китаю. Йдеться про дистанційний злом поштових скриньок через недоліки програмного забезпечення.

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