Хакерську атаку на найбільший трубопровід США здійснила Росія, - CNN

Росія відповідальна за хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline Company. Атаку вчинила злочинна група DarkSide.

Про це пише CNN з посиланням на колишнього високопоставленого кібер-чиновника.

"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.

За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.

Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.

Bloomberg і The Washington Post також повідомили про передбачувану причетність DarkSide до кібератаки.