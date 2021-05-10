ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хакерську атаку на найбільший трубопровід США здійснила Росія, - CNN

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 09:16
Хакерську атаку на найбільший трубопровід США здійснила Росія, - CNN Фото: США підозрюють Росію в причетності до кібератаки (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Росія відповідальна за хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline Company. Атаку вчинила злочинна група DarkSide.

Про це пише CNN з посиланням на колишнього високопоставленого кібер-чиновника.

"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.

За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.

Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.

Bloomberg і The Washington Post також повідомили про передбачувану причетність DarkSide до кібератаки.

Раніше повідомлялося, що США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи Colonial pipeline Company.

Нагадаємо, в суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частина своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки кібератака
NEWS
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена