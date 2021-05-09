Підсумки сезону української Прем'єр-ліги 2020/2021

Дострокове чемпіонство "Динамо"

Киянин оформили чемпіонство за три тури до кінця, розгромивши в домашніх стінах "Інгулець" - 5:0. Це стало перше чемпіонство "біло-синіх" з 2016 року. До цього чотири роки поспіль УПЛ вигравав "Шахтар".

Фото: підсумкова таблиця УПЛ (upl.ua)

Єврокубки

Боротьба за останнє місце в Лізі конференцій тривала до останнього туру. При цьому розподіл місць у Лізі чемпіонів і Лізі Європи відбувся раніше.

Ліга чемпіонів

"Динамо" - груповий етап

"Шахтар" - третій кваліфікаційний етап

Ліга Європи

"Зоря" - плей-офф

Ліга конференцій

"Колос" - (3-й кваліфікаційний раунд)

"Ворскла" - (2-й кваліфікаційний раунд)

Безславний виліт "Миная"

Клуб із Закарпаття досить шумно увійшов до УПЛ. Епатажний спортивний директор Михайло Кополовець, зірковий молодий тренер Василь Кобін, повернення в УПЛ Артема Мілевського. Але в підсумку все завершилося великим скандалом.

На початку квітня власник клубу Валерій Пересоляк потрапив до списку санкцій РНБО, як один з 10 топ-контрабандистів України. А в передостанньому турі проти "Шахтаря" гравці клубу відмовлялися виходити на поле на тлі аномальних ставок на розгромну поразку "Миная". У підсумку УАФ почало розслідування можливої здачі гри "Минаєм", а сам клуб, за інформацією ЗМІ, і зовсім може зникнути з футбольної карти України.

Кращі бомбардири

Владислав Кулач ("Ворскла") - 15 голів (5 з пенальті) за 21 гру Віктор Циганков ("Динамо") - 12 (4) за 19 ігор Анатолій Нурієв ("Минай") - 10 (6) за 22 гри

Найбільша перемога

"Львів" - "Зоря" 0:5 (27 вересня, 4-й тур)

"Динамо" - "Інгулець" 5:0 (25 Квітня, 23-й тур)

Найрезультативніші матчі