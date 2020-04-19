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Кабмін надасть необхідне фінансування постраждалим від пожеж, - Єрмак

Новини » Політика     19.04.2020 - 14:54
Кабмін надасть необхідне фінансування постраждалим від пожеж, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (mvs.gov.ua/ua)

Єрмак буде доповідати Володимиру Зеленському про ситуацію з пожежами

Уряд надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на нараді за участю силовиків, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Єрмак зазначив, що буде сьогодні доповідати президенту Володимиру Зеленському про ситуацію з пожежами.

"Сьогодні на нараді ми обговорили проблеми людей, які втратили свої оселі. Наступного тижня на засіданні уряду буде розглядатися питання додаткового фінансування для погорільців. Сьогодні я буду доповідати президенту і ми зробимо все необхідне, щоб привести ситуацію до нормального стану", - сказав він.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.

Також триває ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

Раніше радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що правоохоронці не виключають, що причиною лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження може бути спланована диверсія.

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