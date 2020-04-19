Під Чорнобилем триває гасіння осередків пожежі, залучені три вертольоти

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств з інших регіонів України

У Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області. Про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Демчук зазначив, що додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку.

"На даний час працює пожежна авіація, це три літаки. Крім того, залучений пожежний потяг "Укрзалізниці". Мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств з інших регіонів України. Додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували.

РБК-Україна писало, що ввечері 18 квітня у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їх транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доставили порушників у відділ поліції.