ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Житомирській ОДА назвали можливі причини виникнення лісових пожеж

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 19:34
У Житомирській ОДА назвали можливі причини виникнення лісових пожеж
Фото: лісова пожежа в Житомирській області (facebook.com/vladyslav.kryklii)

Наразі залишаються активними ще 4 лісові пожежі

Станом на вечір 18 квітня на території Житомирської області залишаються активними ще 4 лісові пожежі. Про це на брифінгу повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Бунечка, більшість лісових пожеж у Житомирській області було локалізовано. Наразі вогнем охоплено 4260 гектарів території. Очікується, що найближчими днями ситуація буде контрольована.

"Станом на сьогодні більшість загорянь локалізовані. Залишилися лише 4 великі пожежі. За результатами обльоту координати передані до ДСНС України й на цих пожежах працює авіація. Сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її розповсюдження достатньо", - розповів він.

Голова ОДА зазначив, що наразі є декілька можливих причин виникнення лісових пожеж в області. Зокрема, пожежу міг спровокувати сильний вітер, через який сталася аварія на електромережі. Також причинами пожеж можуть бути підпали та необережне поводження з вогнем.

Терміновий прес-брифінг за участі голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка та очільника Державне агентство лісових ресурсів України Андрій Заблоцький

Опубліковано Віталієм Бунечком Субота, 18 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що правоохоронці не виключають, що причиною лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження може бути спланована диверсія. У МВС вважають, що метою диверсії була дестабілізація ситуації.

У ДСНС прогнозують зменшення впливу пожеж на повітря в Києві ДСНС сформувала резерв на випадок ускладнення лісових пожеж
Новини України Житомирпожежа
News
On Top