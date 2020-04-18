У Житомирській ОДА назвали можливі причини виникнення лісових пожеж

Фото: лісова пожежа в Житомирській області (facebook.com/vladyslav.kryklii)

Наразі залишаються активними ще 4 лісові пожежі

Станом на вечір 18 квітня на території Житомирської області залишаються активними ще 4 лісові пожежі. Про це на брифінгу повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Бунечка, більшість лісових пожеж у Житомирській області було локалізовано. Наразі вогнем охоплено 4260 гектарів території. Очікується, що найближчими днями ситуація буде контрольована.

"Станом на сьогодні більшість загорянь локалізовані. Залишилися лише 4 великі пожежі. За результатами обльоту координати передані до ДСНС України й на цих пожежах працює авіація. Сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її розповсюдження достатньо", - розповів він.

Голова ОДА зазначив, що наразі є декілька можливих причин виникнення лісових пожеж в області. Зокрема, пожежу міг спровокувати сильний вітер, через який сталася аварія на електромережі. Також причинами пожеж можуть бути підпали та необережне поводження з вогнем.

Терміновий прес-брифінг за участі голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка та очільника Державне агентство лісових ресурсів України Андрій Заблоцький Опубліковано Віталієм Бунечком Субота, 18 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що правоохоронці не виключають, що причиною лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження може бути спланована диверсія. У МВС вважають, що метою диверсії була дестабілізація ситуації.