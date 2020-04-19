У ДСНС пояснили довготривале гасіння пожеж у Житомирській області

Ілюстративне фото (zt.dsns.gov.ua)

Однією з причин назвали відсутність доріг

Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі. Про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Ще однією причиною Демчук назвав сильну захаращеність лісових масивів.

"Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг", - сказав Демчук.

Він додав, що для розчистки доріг залучені трактори господарських підприємств та важка інженерна техніка ЗСУ.

Нагадаємо, більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували. Втім, у Чорнобильській зоні продовжують гасіння осередків пожеж. Зокрема, залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялось, що у Житомирській області під час пожеж вогонь перекинувся на два населених пункти, в результаті згоріли 39 дачних будівель. У регіоні до гасіння пожеж залучено 650 пожежних і 108 одиниць техніки.

Також зазначається, що на час пожеж місцеві власті прийняли рішення переселити старовірів з сіл Личмани і Магдин в село Гладковичі. В даний час вони повертаються в свої будинки.