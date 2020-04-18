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Лісові пожежі: у МВС не виключають диверсії

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 18:57
Лісові пожежі: у МВС не виключають диверсії
Фото: Зорян Шкіряк (УНІАН)

Пожежі можуть бути спланованою кампанією з дестабілізації

Масштабні лісові пожежі у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження могли статися внаслідок заздалегідь спланованої диверсії. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook.

За словами Шкіряка, у МВС не виключають, що лісові пожежі були спланованою диверсією з метою дестабілізації ситуації та нагнітання істерії серед населення.

"Наразі, все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру. Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу", - заявив він.

Як зазначив радник голови МВС, правоохоронці з'ясують, хто може стояти за цією ймовірною провокацією.

"МВС і Національна поліція України закликають усіх свідомих громадян негайно повідомляти про виявленні факти та місцезнаходження ймовірних паліїв та диверсантів, що здійснюють провокації з підпалами в лісових зонах", - додав Шкіряк.

Лісові пожежі: у МВС не виключають диверсії

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що наразі вдалося ліквідувати понад третину лісових пожеж на території Житомирської області. Також було локалізовано 5 пожеж. Вогнем було знищено 7800 га лісної підстилки.

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