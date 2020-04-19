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Кабмин предоставит необходимое финансирование пострадавшим от пожаров, - Ермак

Новости » Политика     19.04.2020 - 14:54
Кабмин предоставит необходимое финансирование пострадавшим от пожаров, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (mvs.gov.ua/ua)

Ермак будет докладывать Владимиру Зеленскому о ситуации с пожарами

Правительство предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совещании с участием силовиков, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ермак отметил, что будет сегодня докладывать президенту Владимиру Зеленскому о ситуации с пожарами.

"Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, которые потеряли свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев. Сегодня я буду докладывать президенту и мы сделаем все необходимое, чтобы привести ситуацию к нормальному состоянию", - сказал он.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области.

Также продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители не исключают, что причиной лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения может быть спланированная диверсия.

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