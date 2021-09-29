Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС, а три області України на порозі "червоної" зони

Три області в Україні мають високі ризики потрапляння в "червону" зону карантину, Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС, Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 28 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Три області України на порозі входження до "червоної" зони, - експерт

В Україні три області мають високі ризики потрапляння у "червону" зону карантину. Першим претендентом являється Чернівецька область, а за нею йдуть Харківська та Луганська області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

За його словами, у всіх цих регіонах зайнятість ліжок з киснем на рівні 61%-67% при допустимій нормі у 65%.

Знайшли гроші на газ: Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС

Кабінет міністрів схвалив договір про компенсацію "Оператором ГТС України" компанії "Укртрансгаз" (входить до Групи "Нафтогаз") коштів за передачу ГТС України. Гроші планується направити на закупівлю газу.є

За інформацією РБК-Україна, проект договору, раніше направлений до Кабміну передбачав, зокрема, виплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суми в 47,9 млрд грн двома траншами - 27 млрд у жовтні і 20,9 млрд - до кінця 2021 року.

Реєстрація "Партії Шарія": СБУ повідомила підозру ще трьом особам

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом особам, причетним до реєстрації "Партії Шарія". Напередодні правоохоронці встановили, що партія була зареєстрована з порушенням законодавства.

Як розповіли РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про журналістку видання "Страна" Антоніну Бєлоглазову, юриста Анатолія Жилу та представницю партії "Об'єднана Україна" Наталію Чекман. Цим трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів для державної реєстрації юридичної особи.

Таліби погрожували відібрати український літак під час евакуаційної операції, - NYT

Під час евакуаційної операції в Афганістані таліби погрожували відібрати український літак. Українській команді знадобилося сім днів, дві поїздки в Кабул і нервові переговори з функціонерами "Талібану", перш ніж повернутися додому в Київ із 96 евакуйованими. Про це пише The New York Times.

Видання пише, що протягом кількох днів таліби відмовлялися звільнити людей, яких українці сподівалися врятувати, неодноразово змінюючи умови угоди про евакуацію, вимагаючи офіційного визнання від українського уряду і в якийсь момент погрожуючи конфіскувати літак.

Таїланд охопили масштабні повені, є перші жертви

У тридцяти провінціях Таїланду почалися сильні повені через сезонні мусонні дощі. Внаслідок негоди загинули шестеро людей.

За інформацією ЗМІ, загалом від повеней постраждали не менше 58 тисяч 977 сімей. Також повідомляється про двох зниклих безвісти.

Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана

У вівторок, 28 вересня, уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма, що постраждав від виверження вулкана, зоною лиха. Уряд країни також оголосив про перший пакет допомоги в розмірі 10,5 млн. євро, який включає близько 5 млн євро на покупку будинків, а інші кошти підуть на придбання меблів і предметів першої необхідності.

Лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря з 19 Вересня, зруйнувавши майже 600 будинків, а також церкви і бананові плантації в Ла-Пальмі, яка сусідить з Тенеріфе на архіпелазі Канарських островів біля берегів Північної Африки.

Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу: хто на першому місці

Журнал Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Цей список очолив голова SpaceX і Tesla Ілон Маск.

Сьогодні Топ-4 виглядає так:

Ілон Маск - статок 203,4 млрд доларів.

Засновник Amazon Джефф Безос - статки 197,7 млрд доларів.

Власник Louis Vitton Бернар Арно з капіталом в 175,2 млрд доларів.

Акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс - 131 млрд доларів.

На Україну насуваються заморозки: де погіршиться погода

Найближчими днями майже в усіх регіонах України очікуються заморозки. Температура повітря знизиться вночі 30 вересня та 1-3 жовтня.

Заморозки прогнозують в усіх регіонах, крім західних областей та узбережжя морів.