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Знайшли гроші на газ: Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 15:39
Знайшли гроші на газ: Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС Фото: "Нафтогаз" отримає гроші на закупівлю газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів схвалив договір про компенсацію "Оператором ГТС України" компанії "Укртрансгаз" (входить до Групи "Нафтогаз") коштів за передачу ГТС України. Гроші планується направити на закупівлю газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1101 від 27 вересня, оприлюднену на сайті уряду.

Після схвалення Кабміном сторони можуть підписувати договір.

За інформацією РБК-Україна, проект договору, раніше направлений до Кабміну передбачав, зокрема, виплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суми в 47,9 млрд грн двома траншами - 27 млрд у жовтні і 20,9 млрд - до кінця 2021 року.

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Нафтогаз України Газ ГТС
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