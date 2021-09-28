Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана

У вівторок, 28 вересня, уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма, що постраждав від виверження вулкана, зоною лиха. Такий статус іспанського острова спричинить за собою виділення надзвичайних субсидій та інших заходів підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд країни також оголосив про перший пакет допомоги в розмірі 10,5 млн. євро, який включає близько 5 млн євро на покупку будинків, а інші кошти підуть на придбання меблів і предметів першої необхідності.

Лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря з 19 Вересня, зруйнувавши майже 600 будинків, а також церкви і бананові плантації в Ла-Пальмі, яка сусідить з Тенеріфе на архіпелазі Канарських островів біля берегів Північної Африки.

Сотні людей в прибережних селах продовжують жити в укриттях в очікуванні того, що лава, викинута в попередні дні, досягне моря і випустить токсичний газ.