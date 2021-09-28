Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу: хто на першому місці
Фото: голова SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Журнал Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Цей список очолив голова SpaceX і Tesla Ілон Маск.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Forbes.
Топ-4 виглядає так:
- Ілон Маск - статок 203,4 млрд доларів.
- Засновник Amazon Джефф Безос - статки 197,7 млрд доларів.
- Власник Louis Vitton Бернар Арно з капіталом в 175,2 млрд доларів.
- Акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс - 131 млрд доларів.