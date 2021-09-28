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Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу: хто на першому місці

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Вашингтон, Вівторок 28 вересня 2021 14:16
Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу: хто на першому місці Фото: голова SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Журнал Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Цей список очолив голова SpaceX і Tesla Ілон Маск.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Forbes.

Топ-4 виглядає так:

  • Ілон Маск - статок 203,4 млрд доларів.
  • Засновник Amazon Джефф Безос - статки 197,7 млрд доларів.
  • Власник Louis Vitton Бернар Арно з капіталом в 175,2 млрд доларів.
  • Акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс - 131 млрд доларів.

Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу: хто на першому місці

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Forbes Илон Маск
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