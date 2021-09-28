ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Виверження вулкана на Канарах: лава в 800 метрах від океану, це небезпечно для населення

Новость на русском →
Вівторок 28 вересня 2021 19:10
Виверження вулкана на Канарах: лава в 800 метрах від океану, це небезпечно для населення Фото: лава вулкана на Канарах знаходиться в 800 метрах від океану(twitter.com/MigAtheo)
Автор: Валерія Поліщук

На іспанському острові Пальма лава від вулкана Кумбре-В'єха знаходиться в 800 метрах від Атлантичного океану. При контакті лави з водою можуть з'явитися Хмари токсичного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Один з двох потоків лави на острові Ла Пальма сповільнився, проте другий набирає швидкість і продовжує рухатися в бік узбережжя.

Більш гарячий і більш рідкий потік прямує в бік невеликого прибережного міста Тодоке.

Якщо лава досягне моря, в результаті хімічної реакції відбудеться викид в атмосферу токсичних парів, особливо соляної кислоти, яка небезпечна для дихання і дратує очі і шкіру.

Нагадаємо, сьогодні уряд Іспанії оголосив острів Ла Пальма зоною лиха.

Раніше влада закликала жителів східного узбережжя острова Ла Пальма залишатися вдома, оскільки лава вулкана Кумбре-В'єха наближається до Атлантичного океану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
NEWS
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду