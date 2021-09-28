ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Таліби погрожували відібрати український літак під час евакуаційної операції, - NYT

Новость на русском →
Кабул, Вівторок 28 вересня 2021 14:51
Таліби погрожували відібрати український літак під час евакуаційної операції, - NYT Фото: таліби погрожували відібрати український літак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Під час евакуаційної операції в Афганістані таліби погрожували відібрати український літак. Українській команді знадобилося сім днів, дві поїздки в Кабул і нервові переговори з функціонерами "Талібану", перш ніж повернутися додому в Київ із 96 евакуйованими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статтю The New York Times.

Видання пише, що протягом кількох днів таліби відмовлялися звільнити людей, яких українці сподівалися врятувати, неодноразово змінюючи умови угоди про евакуацію, вимагаючи офіційного визнання від українського уряду і в якийсь момент погрожуючи конфіскувати літак.

Перед посадкою 16 вересня українців запевнили, процес евакуації займе всього кілька годин, але команді знадобилося сім днів.

Як повідомляється, після прибуття до Кабула українського літака таліби заявили, що не допустять евакуйованих на борт без письмового звернення українського уряду в "Ісламський Емірат Афганістан".

"Це може бути витлумачено як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємося робити", - сказав командир, генерал Кирил Буданов.

Після цього літак повернувся в Київ, а потім знову відправився в Кабул 19 вересня. Паралельно тривали переговори з талібами.

"Рятувальна місія майже зірвалася в середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований", - наголошується в статті.

Видання зазначає, що українські офіційні особи не повідомили подробиць про те, як саме вони вийшли з глухого кута. Вони послалися на допомогу Туреччини, Пакистану і Катару, а також на Валі Монавара, посла в Україні попереднього афганського уряду, який залишається на своїй посаді в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Україна
NEWS
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду