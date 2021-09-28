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Реєстрація "Партії Шарія": СБУ повідомила підозру ще трьом особам

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 15:30
Реєстрація "Партії Шарія": СБУ повідомила підозру ще трьом особам Фото: СБУ розслідує реєстрацію "Партії Шарія" (facebook.com anatolijsharij)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом особам, причетним до реєстрації "Партії Шарія". Напередодні правоохоронці встановили, що партія була зареєстрована з порушенням законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як розповіли РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про журналістку видання "Страна" Антоніну Бєлоглазову, юриста Анатолія Жилу та представницю партії "Об'єднана Україна" Наталію Чекман.

Цим трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів для державної реєстрації юридичної особи.

"У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання потрібних керівників партії", - заявили у службі.

Наразі правоохоронці встановлюють коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ повідомила підозру тещі підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія. Її підозрюють у незаконній реєстрації "Партії Шарія".

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Служба безпеки України Анатолій Шарій
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