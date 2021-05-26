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Кабмін після Степанова звільнив двох його заступників

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Київ, Середа 26 травня 2021 14:16
Кабмін після Степанова звільнив двох його заступників Фото: колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я на засіданні Кабінету міністрів звільнили двох його заступників. До цього новий міністр Віктор Ляшко анонсував зміну половини керівництва МОЗ.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, Кабінет міністрів розпорядився звільнити Світлану Шаталову з посади заступника міністра охорони здоров'я України (за власним бажанням), а також Ігоря Іващенка - з посади заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.

Що стосується інших кадрових питань, то Кабмін призначив нового голову Національного агентства України з питань державної служби. Агентство очолила Наталія Алюшина.

Нагадаємо, раніше новопризначений міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявил, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.

Крім того, він пообіцяв до кінця року вакцинувати від COVID всіх бажаючих українців. А протягом цього літа, за його словами, п'ять мільйонів осіб отримають повний курс вакцинації.

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