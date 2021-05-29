Стало відомо, хто може стати новим головним санітарним лікарем України
Замість Віктора Ляшка, який став міністром охорони здоров'я, новим головним санітарним лікарем України може стати в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. Його кандидатуру запропонують Кабінету міністрів.
Про це Ляшко розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною в період епідемії виконуючим обов'язки голови Центру громадського здоров'я", - сказав міністр.
Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця замміністра охорони здоров'я з економічного блоку.
Відзначимо, головний санітарний лікар також є одним з заступників голови МОЗ.
Нагадаємо, раніше Ляшко говорив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.
Цього тижня Кабінет міністрів вже звільнив двох заступників охорони здоров'я, які працювали з Максимом Степановим. Зокрема, за власним бажанням звільнили Світлану Шаталову, а також Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.