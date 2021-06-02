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Кабмін призначив двох заступників Ляшка: хто вони

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Київ, Середа 02 червня 2021 16:25
Кабмін призначив двох заступників Ляшка: хто вони Фото: Віктор Ляшко, головний санлікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Заступниками міністра стали Ігор Кузін та Петро Ємець.

Про це повідомив міністр Ляшко на сторінці у Facebook.

Ці дві кандидатури були запропоновані самим главою МОЗ.

"Кабінет міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане", - заявив Ляшко.

Ігор Кузін - колишній виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника ЦГЗ він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника центру.

Петро Ємець - вже працював в Міністерстві охорони здоров'я. Як говорив Ляшко, Ємець пройшов у міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту.

Нагадаємо, призначення Кузіна своїм заступником Ляшко анонсував ще 29 травня. Міністр розповів журналістам, що запропонує Кабміну призначити Кузіна головним санітарним лікарем. Цю посаду Ляшко займав до призначення міністром.

Глава МОЗ також розповів, що буде пропонувати Кабміну призначити Ємця своїм заступником з економічного блоку.

Додамо, Ляшко заявляв про намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. Він також хоче сформувати колегію при міністерстві.

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