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Ляшко має намір змінити половину керівництва МОЗ

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 17:18
Ляшко має намір змінити половину керівництва МОЗ Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко має намір змінити половину керівного складу МОЗ. А також сформувати колегію при міністерстві.

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, після його призначення "багато що" зміниться в МОЗ.

"В першу чергу 50% керівного складу", - зазначив Ляшко, маючи на увазі трьох з шести заступників міністра.

Він також підкреслив, що вимагає сформувати сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп.

"Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам'ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що в міністерстві також сформують склад колегії, якої до цього не було. До колегії увійдуть представники МОЗ, "Медзакупівель", провідні фахівці, сімейні лікарі та інші.

Нагадаємо, раніше Ляшко говорив, що має намір до кінця року вакцинувати від COVID всіх бажаючих українців.

А також анонсував поставку вакцин від провідної компанії з США.

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