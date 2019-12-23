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Кабмін частково погасив заборгованість перед шахтарями

Новини » Політика     23.12.2019 - 17:15
Кабмін частково погасив заборгованість перед шахтарями
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Казначейство перерахувало 322 мільйони гривень

У вівторок, 23 грудня, уряд частково погасив заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

За його словами, казначейство перерахувало 322 мільйони гривень на погашення заборгованості. Рішення було прийнято на засіданні Кабміну 18 грудня.

Нагадаємо, Державна казначейська служба 13 листопада перерахувала гроші для виплати зарплати шахтарям. В цілому вуглевидобувні підприємства отримали на рахунки 1 млрд гривень.

Додамо, що в державному бюджеті на 2020 рік передбачено додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень. Дана програма дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.

Раніше на шахтах державного підприємства "Львіввугілля" відновили постачання електроенергії після відключення за борги. У Міненерго зазначили, що на даний момент питання електропостачання підприємства врегульовано, шахти працюють у звичайному режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники Служби безпеки України викрили керівництво "Львіввугілля" на корупційних схемах з виплатою зарплати шахтарям. Чиновники навмисне не відображували у звітності фактична відсутність працівників на робочих місцях. Але шахтарям нараховували зарплату, середній розмір якої становив до 23 тисяч гривень.

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