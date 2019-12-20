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Кабмін у найближчі дні виплатить зарплати шахтарям, - Гончарук

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 11:56
Кабмін у найближчі дні виплатить зарплати шахтарям, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, в Кабміні передбачили 322 мільйони гривень для покриття частини заборгованості

Уряд за лічені дні виплатить частину коштів, які підуть на зарплату шахтарям. Про це повідомив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряді передбачили 322 мільйони гривень, щоб покрити частину заборгованості.

"Є тільки дві складні позиції, які є зараз сенситивними. Перше - це заборгованість по зарплаті перед шахтарями. Всі розуміють, що це традиційна наша проблема, що у бюджет це не закладається, як правило. Ми зараз шукаємо максимально кошти для того, щоб шахтарям до Нового року їх видати. Зараз ми передбачили 322 мільйони гривень для того, щоб покрити частину заборгованості. Ці кошти будуть виплачені. Ми з цим впораємося за лічені дні", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 грудня Кабмін прийняв рішення про перерахування понад 300 млн гривень для виплати заробітної плати шахтарям.

Також повідомлялося, що Державна казначейська служба 13 листопада перерахувала гроші для виплати зарплати шахтарям. В цілому вуглевидобувні підприємства отримали на рахунки 1 млрд гривень.

Додамо, що в державному бюджеті на 2020 рік передбачено додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень. Дана програма дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.

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Новини України шахтерыОлексій Гончарук
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