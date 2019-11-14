Держказначейство перерахувало 1 млрд грн на зарплати шахтарям

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Додаткові кошти передбачені змінами до держбюджету на поточний рік

Державна казначейська служба України перерахувала кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, кошті переховані 13 листопада на зарплати в наступних підприємств:

ДП "Волиньвугілля";

ДП ШУ "Південнодонбаське №1";

ДП "Мирноградвугілля";

ДП "Торецьквугілля";

ДП "Селидіввугілля";

ПАТ "Лисичанськвугілля";

ДП "Первомайськвугілля";

ДП "Львіввугілля".

У Казначействі уточнюють, що додаткові кошти перераховані на виконання закону "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" набув чинності 9 листопада.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.