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Держказначейство перерахувало 1 млрд грн на зарплати шахтарям

Новини » Економіка     14.11.2019 - 10:30
Держказначейство перерахувало 1 млрд грн на зарплати шахтарям
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Додаткові кошти передбачені змінами до держбюджету на поточний рік

Державна казначейська служба України перерахувала кошти у сумі 1 млрд грн для виплати заробітної плати працівників на рахунки вугледобувних підприємств. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, кошті переховані 13 листопада на зарплати в наступних підприємств:

  • ДП "Волиньвугілля";
  • ДП ШУ "Південнодонбаське №1";
  • ДП "Мирноградвугілля";
  • ДП "Торецьквугілля";
  • ДП "Селидіввугілля";
  • ПАТ "Лисичанськвугілля";
  • ДП "Первомайськвугілля";
  • ДП "Львіввугілля".

У Казначействі уточнюють, що додаткові кошти перераховані на виконання закону "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 31.10.2019 № 265-IX та розподілів відкритих асигнувань, наданих Міністерством енергетики та захисту довкілля України.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" набув чинності 9 листопада.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.

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