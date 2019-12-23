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Кабмин частично погасил задолженность перед шахтерами

Новости » Политика     23.12.2019 - 17:15
Кабмин частично погасил задолженность перед шахтерами
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Казначейство перечислило 322 миллиона гривен

Во вторник, 23 декабря, правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, казначейство перечислило 322 миллиона гривен на погашение задолженности. Решение было принято на заседании Кабмина 18 декабря.

Напомним, Государственная казначейская служба 13 ноября перечислила деньги для выплаты зарплаты шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета 1 млрд гривен.

Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

Ранее на шахтах государственного предприятия "Львовуголь" восстановили поставки электроэнергии после отключения из-за долгов. В Минэнерго отметили, что на данный момент вопрос электроснабжения предприятия урегулирован, шахты работают в обычном режиме.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство "Львовугля" на коррупционных схемах с выплатой зарплаты шахтерам. Чиновники умышленно не отражали в отчетности фактическое отсутствие работников на рабочих местах. Но шахтерам начисляли зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.

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