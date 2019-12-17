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СБУ викрила керівництво "Львіввугілля" на махінаціях із зарплатами шахтарів

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 13:24
СБУ викрила керівництво "Львіввугілля" на махінаціях із зарплатами шахтарів
Фото: затримання фігурантів (ssu.gov.ua)

Деякі співробітники шахти отримували зарплату, коли фактично не працювали

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво державних шахт "Львіввугілля" на корупційних схемах з виплатою зарплати шахтарям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається, держпідприємство через ці схеми щомісяця втрачало більше мільйона гривень.

"В операції були задіяні керівники шести шахт. Вони організували залучення працівників на сторонніх роботах. Зокрема, використовували працю підлеглих в особистих цілях, а також для участі в комерційних проектах. Деякі робочі навіть продовжували отримувати зарплату, перебуваючи за кордоном на заробітках", - йдеться в повідомленні.

Чиновники навмисно не відображували у звітності фактичну відсутність працівників на робочих місцях. Зате шахтарям нараховували зарплату, середній розмір якої становив до 23 тисяч гривень.

Крім цього, на території однієї з шахт також знайшли підпільний цех з виготовлення бетонних виробів та тротуарної плитки, який незаконно підключили до електромережі, яка оплачується державним коштом. Ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання 20 млн гривень у Київській міській державній адміністрації. Чиновники комунального підприємства, в змові з керівництвом компанії-розробника, підробили документи про проведення приймальних випробувань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що САП завершила розслідування справи про розкрадання 20 млн доларів в "Ощадбанку". У справі про розкрадання в банку до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб.

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