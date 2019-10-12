Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям

Фото: шахта (Andrew Burton/Getty Images)

Рішення було ухвалене на засіданні уряду в суботу

На погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень. Відповідне рішення на засіданні в суботу, 12 жовтня, ухвалив Кабінет міністрів України, повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

За словами міністра, гроші буде виділено в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік. Тепер зміни передадуть до Верховної ради.

"Дана сума (1 млрд гривень, - ред.) передбачена у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі", який схвалив уряд. Чекаємо швидких рішень у парламенті", - зазначив Оржель.

Нагадаємо, нещодавно у КМІС оприлюднили опитування власників і топ-менеджерів українських компаній, за результатами якого було встановлено, що у 2018 році 45% заробітної плати працівникам було виплачено неофіційно, а в 2017 році 46%.

У той же час, за даними Мінекономіки, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 процентних пункти менше порівняно з 2017 роком.